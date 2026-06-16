Велика Британія запровадила санкції проти структур "А7"

Велика Британія ввела санкції проти операційних "дочірніх компаній" компанії "А7": "А7-Агент" та "А71", як випливає з повідомлення Управління з питань застосування фінансових санкцій (OFSI) цієї країни.

Крім того, за афілійованість з "А7" до санкційного списку потрапила компанія з Нігерії – Pilot finance limited.

"Під санкції потрапили й кілька організацій, які допомагають Росії незаконно переказувати гроші, обходячи західні санкції, зокрема одна організація в Нігерії, що підтримує схему обходу санкцій мережі незаконного фінансування "A7", – йдеться в повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

"А7" створена восени 2024 року. Пропонує послуги російським експортерам та імпортерам щодо проведення розрахунків із закордонними партнерами.