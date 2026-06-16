Сили оборони уразили Московський НПЗ та КБ у Тулі

Підрозділи Сил оборони України уразили Московський нафтопереробний завод (НПЗ) у Московській області РФ в ніч на вівторок, 16 червня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу", – повідомляє Генштаб в Телеграм.

Зазначається, що Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів, а продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

Окрім того уражено командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької області. "Також уражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі на Донеччині", – повідомили в Генштабі.

Українські воїни також били по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ. Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула в РФ, яке спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Крім того, станом на 06:00 16 червня 2026 року, триває пожежа на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження було здійснено ще в суботу, 14 червня.