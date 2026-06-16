Бережна: ми дуже надіємося, що в своїй комунікації ЮНЕСКО буде називати речі своїми іменами

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що Україна працює над тим, щоб заяви ЮНЕСКО звучали наближено до реальності.

"ЮНЕСКО – це міжнародна організація в системі ООН. Звичайно ж вони мають свої протоколи, правила поведінки. І мушу сказати так – дійсно, вчора ЮНЕСКО відреагувало на російський удар по Києво-Печерській лаврі, очільниці ЮНЕСКО також була з нами в Україні під час зустрічі з дипломатичним корпусом", – сказала Бережна в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що ЮНЕСКО допомагає Україні відбудовувати об’єкти в Одесі, в Харкові, та інших містах.

"Звичайно, коли в прес-релізах і офіційних повідомленнях кажуть "зруйновано, пошкоджено" і не кажуть хто це зробив, що це прицільно зробили росіяни своїм дроном, якщо говорити про Лавру, чи своєю ракетою, якщо говорити про Кіностудію Довженка, то це звичайно обурює. Але ми дуже надіємося, що в своїй комунікації ЮНЕСКО буде називати речі своїми іменами. Нам дуже важливо, щоб вони нас підтримували, а вони нас дійсно підтримують у відбудові. І ми працюємо над тим, щоб і відповідні заяви звучали абсолютно наближено до реальності", – додала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Удар завдав значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила російський удар, внаслідок якого постраждали територія Києво-Печерської Лаври – об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – та інші об’єкти, і закликала до невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО для фіксації пошкоджень і надання об’єктивної та неупередженої оцінки.

ЮНЕСКО у відповідь виступило із заявою, в якій засудило "напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників ЗМІ, що охороняються міжнародним правом".

Речник МЗС Георгій Тихий розцінив реакцію ЮНЕСКО як свідчення її слабкості та відсутності лідерства.