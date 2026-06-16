Інтерфакс-Україна
Події
11:09 16.06.2026

Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні

1 хв читати
Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту "великої сімки" (G7) в м. Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції, вже провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, у вівторок заплановано двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

На запитання, чи можлива зустріч на двосторонньому рівні з президентом США Дональдом Трампом, яий теж прибув на саміт, Никифоров відповів, що про інші зустрічі буде повідомлено додатково.

У рамках саміту Зеленський у вівторок бере участь у спеціальному засіданні (G7 – Україна).

Теги: #макрон #франція #зеленський #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 16.06.2026
Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

09:15 16.06.2026
На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

На саміті G7 Велика Британія представить санкції проти РФ та енергетичну угоду з постачанням урану для України

23:45 15.06.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Женеви

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Женеви

20:28 15.06.2026
Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку і чітку моральну позицію після удару РФ по Києво-Печерській лаврі

Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку і чітку моральну позицію після удару РФ по Києво-Печерській лаврі

20:15 15.06.2026
Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7 -- авіарусерс

Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7 -- авіарусерс

17:03 15.06.2026
Подальше фінансування України буде одним з питань саміту G7 – фон дер Ляєн

Подальше фінансування України буде одним з питань саміту G7 – фон дер Ляєн

16:05 15.06.2026
Україна запропонувала зустріч з керівництвом РФ на полях G7, російська сторона не надала чіткої відповіді – Зеленський

Україна запропонувала зустріч з керівництвом РФ на полях G7, російська сторона не надала чіткої відповіді – Зеленський

13:52 15.06.2026
Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"

Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"

13:07 15.06.2026
Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

12:40 15.06.2026
Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

У Кіровоградській області під час нічної атаки дронів пошкоджено тваринницький комплекс, загинуло понад 20 голів рогатої худоби

Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

ОСТАННЄ

Атаки РФ знеструмили частину споживачів у 4 областях, внаслідок негоди без світла – 3 населені пункти на Сумщині

НАЗЯВО просить Міносвіти позбавити двох осіб наукового ступеня за плагіат

Розпочато розслідування обставин смерті 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

Житель Дружківки наводив ворожі удари по місту, його затримано – СБУ

Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

Центр єдності відкриється у Стокгольмі

Оновлення євроінтеграційних вимог щодо нацменшин змінило їх несуттєво – віцепрем'єр Качка

Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА