Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок вранці до місця проведення саміту "великої сімки" (G7) в м. Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції, вже провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, у вівторок заплановано двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

На запитання, чи можлива зустріч на двосторонньому рівні з президентом США Дональдом Трампом, яий теж прибув на саміт, Никифоров відповів, що про інші зустрічі буде повідомлено додатково.

У рамках саміту Зеленський у вівторок бере участь у спеціальному засіданні (G7 – Україна).