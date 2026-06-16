Атаки РФ знеструмили частину споживачів у 4 областях, внаслідок негоди без світла – 3 населені пункти на Сумщині

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, згідно з його інформацією в телеграм, через негоду без електропостачання залишаються три населені пункти Сумщини.

Як зазначає Міненерго, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Уточнюється, що в цілому по Україні застосування обмежень елекропостачання не прогнозується, але активне споживання е/е сьогодні варто перенести на денний час, коли максимально ефекивно працюють сонячні станції, – з 10:00 до 17:00.