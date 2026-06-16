НАЗЯВО просить Міносвіти позбавити двох осіб наукового ступеня за плагіат

Фото: Андрій Бутенко у Facebook

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) просить Міністерство освіти і науки України позбавити двох осіб наукового ступеня за академічний плагіат в дисертаціях.

Зокрема, на основі подань Комітету з питань етики, НАЗЯВО просить Міносвіти позбавити наукового ступеня кандидата медичних наук Ельдара Аблаєва і доктора філософії Костянтина Вергелеса за факти академічного плагіату в дисертаціях.

Крім того, 23 червня НАЗЯВО на своєму засіданні розгляне подання подання Комітету з питань етики про наявність плагіату у дисертаціях доктора педагогічних наук Оксани Жерновникової і доктора економічних наук Лілії Філіпішиної.

Як повідомлялося, Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти виявлення академічний плагіат в 10 дисертаціях у 2025 році, а Міністерство освіти в минулому році позбавило 8 осіб наукових ступенів.