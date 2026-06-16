Інтерфакс-Україна
Події
10:49 16.06.2026

Розпочато розслідування обставин смерті 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

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Розпочато розслідування обставин смерті 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

"Підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні ДБР у вівторок.

Під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття та його двічі доставляли до медичного закладу. Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, повернувши до ТЦК та СП.

Але наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР встановлює обставини події, перевіряє дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги.

Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #побиття #тцк #закарпаття #дбр

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