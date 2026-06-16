Інтерфакс-Україна
Події
10:47 16.06.2026

Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

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Окупанти вдарили по Запоріжжю біля ТЦ, двоє цивільних травмовані – обладміністрація

Двоє мирних жителів Запоріжжя отримали травми внаслідок російської атаки обласного центру безпілотниками, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог продовжує терор Запоріжжя – внаслідок удару дрона по авто неподалік торгівельного центру постраждали двоє цивільних. На місці працюють екстрені служби", – написав Федоров у Телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, у неділю одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожої атаки по автомобілю в Запорізькому районі. У той же день одна людина загинула й одну поранено внаслідок атаки fpv-дрона по зупинці громадського транспорту в Запорізькому районі. У понеділок двоє людей дістали поранень внаслідок атаки БпЛА на один із районів Запоріжжя.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф

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