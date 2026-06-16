Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

Під час останнього масованого обстрілу Києва на станціях столичної підземки укривалися майже 42 тис людей, тоді як у ніч проти 2 червня в метрополітені перебували 41 тис чоловік.

"Цієї ночі, 15 червня, під час масованого обстрілу столиці на станціях столичної підземки укривалися майже 42 тис людей, із яких 3,4 тис – діти", – повідомив Київський метрополітен у Facebook у понеділок.

Нагадаємо, що за інформацією відомства, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували 41 тис людей, з яких майже 4,5 тис – діти. Тоді відомство підкреслило, що "це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки".

Таким чином, піковий показник укриття людей на станціях метро 2 червня був перевершений вже 15 червня на 1 тис чоловік або на 2,4%.

Нагадаємо, що 46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово під час повітряної тривоги. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.