Житель Дружківки наводив ворожі удари по місту, його затримано – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Донецькій області завербованого ворогом місцевого безробітного, який коригував російські удари по місту Дружківка.

"Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати позиції української артилерії, розташування фортифікаційних споруд та мобільних вогневих груп, які захищають прифронтову громаду. Для цього зловмисник обходив місцевість та позначав на топографічній карті координати потенційних цілей. Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшої передачі куратору від фсб", – повідомляється на сайті української спецслужби.

До уваги окупантів зловмисник потрапив через свою знайому, яка проживає в РФ та співпрацює з російськими спецслужбістами. Співробітники СБУ завчасно викрили його та задокументували його шпигунську діяльність. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони на краматорському напрямку.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.