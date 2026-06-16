Інтерфакс-Україна
Події
10:23 16.06.2026

Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

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Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних сил України, під час якої особлива увага була приділена посиленню оборони державного кордону на північному напрямку.

"Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку", – написав Сирський в Телеграм у вівторок.

Також під час наради було розглянуто стан бригад територіальної оборони. "Ухвалили принципове рішення щодо масштабування в їхньому складі безпілотної компоненти. Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності", – зазначив Сирський.

Теги: #сирський #кордон #бпла

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