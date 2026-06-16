Інтерфакс-Україна
Події
10:15 16.06.2026

Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

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Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вразили нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів – в Московському регіоні.

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу", – написав Зеленський у телеграм ранком у вівторок.

Він під креслив, що "Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу". "І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати", – зазначив президент.

Раніше у соцмережах з’явилося багато відео про влучання українського дрона по Московському НПЗ у Капотні у вівторок. Там палала ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Теги: #московська_область #ураження #зеленський #нпз

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