Зеленський: Уражено нафтопереробний завод в Московському регіоні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вразили нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів – в Московському регіоні.

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу", – написав Зеленський у телеграм ранком у вівторок.

Він під креслив, що "Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу". "І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати", – зазначив президент.

Раніше у соцмережах з’явилося багато відео про влучання українського дрона по Московському НПЗ у Капотні у вівторок. Там палала ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.