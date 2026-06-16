Центр єдності відкриється у Стокгольмі

Центр єдності (Unity Hub) відкрився 15 червня у Стокгольмі (Швеція), він став другим після Центру в Берліні (Німеччина), повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"15 червня у столиці Швеції, Стокгольмі, відбулося офіційне відкриття Центру єдності українців… Unity Hub Stockholm буде відкритий для відвідувачів з 22 червня 2026 року. Він працюватиме у тестовому режимі з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 та прийматиме відвідувачів за попереднім записом", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у під тимчасовим захистом Європейського Союзу у Швеції перебуває близько 45 тис. українців.

"У цьому контексті відкриття Центрів єдності є затребуваним кроком для збереження зв’язку з українськими громадянами за кордоном та надання їм достовірної інформації для ухвалення поінформованих рішень щодо їх майбутнього", – вважають у відомстві.

Мінсоцполітики розповіло, що в Unity Hub Stockholm, відкритому за підтримки уряду Швеції, українці зможуть отримати інформаційні консультації щодо статусу тимчасового захисту, питань перебування та інтеграції у Швеції, працевлаштування, а також доступної підтримки для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну.

Окрім практичної підтримки, Центр стане майданчиком для культурних, освітніх та громадських заходів для посилення соціальної згуртованості українців та підтримки їхнього зв’язку з Україною.

Як повідомлялося, 24 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності – структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

У лютому 2025 року підписано спільну декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

У березні 2025 року підписано спільні декларації про наміри відкрити українські UnityHubу Франції та в Іспанії .

На початку листопада 2025 року в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центри єдності відкриються в Іспанії (Торрев’єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії (Прага) в 2025 році.

Крім того, раніше зазначалося, що Україна зацікавлена у відкритті Центру єдності в Польщі (Варшава), Відні (Австрія) і Швеції (Стокгольмі).

З 15 квітня у Берліні розпочав роботу перший у Європі Центр єдності для українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.