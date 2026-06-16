Оновлення євроінтеграційних вимог щодо нацменшин змінило їх несуттєво – віцепрем'єр Качка

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Євроінтеграційні вимоги щодо національних меншин під час останнього їх огляду були змінені несуттєво порівняно з тими, що були у грудні минулого року, це не є проблемою, заявив віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качкана на брифінгу після другої конференції щодо вступу України у Люксембурзі у понеділок, на якій був відкритий перший переговорний кластер.

"Корективи, відображені у плані дій щодо національних меншин, радше уточнюють чинну політичну рамку таким чином, щоб, скажімо так, скоригувати погляди та всі нюанси. З моменту офіційного прийняття сьогодні між 27 державами-членами та Україною, це стає дуже схожою визначеною рамкою, тому ми продовжуватимемо нашу політику в цьому світлі", – наголосив він.

Качка вважає великим досягненням консолідоване бачення Європейського Союзу з питання нацменшин.

За його словами, Україна продовжуватимемо діалог з усіма сусідами, оскільки у неї є щоденний порядок денний щодо питань меншин з Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

"Тож ми вважаємо, що політична рамка України щодо національних меншин охоплює всі потреби та інтереси спільнот національних меншин в Україні. Отже, у нас немає жодної конкретної політики щодо конкретної національної меншини – це буде загальна політика: чи рішення стосуватимуться питань освіти, чи діяльності місцевих рад стосовно кожної національної меншини – воно відповідатиме критеріям, визначеним у чинному законодавстві", – пояснив віцеапрем’єр.

У свою чергу єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що виконання Плану дій щодо національних меншин вимагатиме постійної уваги, взяті зобов’язання є важливими, і Європейська Комісія дуже уважно стежитиме за їх виконанням.