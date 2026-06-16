Інтерфакс-Україна
Події
09:46 16.06.2026

Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України

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Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України
Фото: Євстратій Зоря

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявляє, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України.

"Ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобов’язання члена ООН, є членом ЮНЕСКО і яка, користуючись браком політичної волі в міжнародних інституціях та недостатньою рішучістю демократичних країн, цинічно продовжує терористичні атаки проти українських міст, чинить все нові й нові акти геноциду українського народу", – йдеться у заяві Ради.

ВРЦіРО вчергове закликала уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.

"Закликаємо церкви, релігійні спільноти та всіх людей доброї волі єднатися в молитві й продовжувати молитися за припинення російської агресії та встановлення справедливого миру для України! Дякуємо кожній небайдужій людині з різних країн, які не втомилися разом з українцями стояти на стороні добра і виявляти солідарність з українським народом", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський безпілотник Shahed.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.

Теги: #врціро #лавра #атаки_рф #оон #юнеско

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