Рада церков: російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства і духовної спадщини України

Фото: Євстратій Зоря

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявляє, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України.

"Ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобов’язання члена ООН, є членом ЮНЕСКО і яка, користуючись браком політичної волі в міжнародних інституціях та недостатньою рішучістю демократичних країн, цинічно продовжує терористичні атаки проти українських міст, чинить все нові й нові акти геноциду українського народу", – йдеться у заяві Ради.

ВРЦіРО вчергове закликала уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.

"Закликаємо церкви, релігійні спільноти та всіх людей доброї волі єднатися в молитві й продовжувати молитися за припинення російської агресії та встановлення справедливого миру для України! Дякуємо кожній небайдужій людині з різних країн, які не втомилися разом з українцями стояти на стороні добра і виявляти солідарність з українським народом", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський безпілотник Shahed.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.