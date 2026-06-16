Інтерфакс-Україна
Події
09:44 16.06.2026

Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

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Окупанти обстріляли міста і села Сумської області 30 разів за добу, 2 загиблих – ОВА

Двоє мирних жителів Сумської області загинули, ще вісім постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів минулої доби, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у вівторок.

"Білопільська громада – загинув 57-річний чоловік; Ворожбянська громада – у лікарні помер 51-річний чоловік, поранений під час атаки 14 червня", – написав Григоров у Телеграм.

За його словами, у Середино-Будській громаді Шосткинського району постраждали двоє дітей у віці 1 рік 7 місяців і 4 роки, чоловіки 29 і 54 років та 23-річна жінка. Також до лікарні звернувся 26-річний чоловік, травмований 14 червня.

"Шосткинська громада – травмовані 34-річна жінка та 3-річна дівчинка; Глухівська громада – поранена 63-річна жінка; Сумська громада – гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини. Також до лікарні звернувся 51-річний чоловік, який постраждав під час атаки на Білопільську громаду 13 червня", – розповів керівник обладміністрації.

Усього, за словами Григорова, окупанти в понеділок здійснили понад 30 обстрілів по 22 населених пунктах у 12 громадах Сумської області.

"Пошкодження: Глухівська громада – навчальний заклад, адмінбудівля, нежитлове приміщення, житловий будинок, об’єкт інфраструктури, автомобіль; Шосткинська громада – магазин, будинок культури, багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури", – написав він.

У Середино-Будській та Зноб-Новгородській громаді знищені та пошкоджені приватні житлові будинки, в Есманьській зруйновані житлові будинки та нежитлова будівля, в Білопільській – транспортний засіб і нежитлове приміщення, у Ворожбянській пошкоджений об’єкт інфраструктури.

З прифронтових громад за добу було евакуйовано 32 людей, повідомив Григоров.

Як повідомлялося, в неділю окупанти обстріляли населені пункти Сумської області майже 80 раз, загинула одна жінка, сім мирних жителів постраждали. В суботу, 13 червня, було 40 обстрілів, троє постраждалих. В п’ятницю, 12 червня, внаслідок обстрілів загинули двоє і був поранений один цивільний, також у лікарні померла жінка, постраждала внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Шосткинської громади за день до того. Евакуйована з прифронтових громад за цей час була лише одна людина.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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