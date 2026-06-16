Інтерфакс-Україна
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09:43 16.06.2026

Результати ще трьох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

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Результати ще трьох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Відсьогодні всі, хто брав участь в основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) у період з 1 до 3 червня включно, можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів в персональних кабінетах, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами", – йдеться в повідомленні Центру. 

Зазначається, що учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 3 червня отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня.

"До уваги тих, хто вже отримав результати й кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти: можливість замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) буде одразу після того, як учасники всіх сесій отримають свої результати. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно", – нагадали в УЦОЯО.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

Цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Теги: #уцояо #нмт #результати

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