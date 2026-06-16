Інтерфакс-Україна
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09:39 16.06.2026

Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

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Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що уряд підтримує відкритий діалог з метою врегулювання проблемних питань стосовно сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

"Основною метою закону № 4796-IX є встановлення на законодавчому рівні положень щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, зокрема права на медичне забезпечення, житло, освіту, відпочинок, соціальні пільги та грошову допомогу, відпустку після звільнення з полону, збереження робочого місця за громадянином, який направляється для проходження базової військової служби, пенсійного та соціального страхування для військовослужбовців та членів їх сімей", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію. 

Щодо проведення публічних обговорень, прем’єр зазначила, що уряд повністю підтримує процес відкритого діалогу з метою врегулювання проблемних питань стосовно сімей військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

За її словами, Кабінет міністрів на постійній основі здійснює заходи щодо покращення соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Як повідомлялося, 27 травня петиція на сайті Кабміну із закликом переглянути положення ухваленого закону (законопроєкт №13646) у частині встановлення єдиного граничного обсягу виплат для родин військовослужбовців, які зникли безвісти, набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Авторка петиції вимагала: забезпечити відсутність будь-якого звуження вже існуючих соціальних гарантій; надати офіційне письмове роз’яснення щодо застосування перехідних положень до військовослужбовців, які зникли безвісти до набрання законом чинності; провести публічне обговорення із залученням родин зниклих безвісти військовослужбовців. 

25 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13646 про внесення змін до деяких законів щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та інших питань. Серед іншого закон запроваджує єдиний підхід до виплат родини захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти – без різних правил за однакових обставин.

26 лютого закон направлено на підпис президенту, але на сьогодні ще не підписаний ним.

Теги: #кабмін #свириденко #реформа #військові

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