На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено одну людину, ворог понад 10 разів обстріляв два райони

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Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині поранення дістав 39-річний чоловік, водночас під ударами безпілотників та артилерії опинилися два райони області, де зафіксовано понад 10 обстрілів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, на Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.

"Постраждав 39-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – інформує очільник ОВА.

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по Шахтарській громаді, де пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі.

"Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією", – зазначив Ганжа.