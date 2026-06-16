Сили безпілотних систем уразили за добу 1479 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1479 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 239 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано; 71 точка вильоту БпЛА; 18 засобів РЕБ; 95 одиниць автомобільної техніки; 9 артилерійських систем; 425 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-15.06) підрозділами угруповання СБС уражено 24 140 цілей противника, з них 4634 – особовий склад противника", – повідомили СБС.