Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: внаслідок удару дрона загинув чоловік, ще двоє постраждали, серед них водій

Ранком вівторка російські війська атакували з безпілотника маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення, серед постраждалих – водій транспортного засобу, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 16 червня 2026 року близько 07:50 російські військові скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на маршрутне таксі у Херсоні.

"Попередньо відомо, що одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще двох постраждалих, один з яких водій автобусу, доставлено до лікарні", – інформує відомство у ранковому повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначав, що загиблим виявився чоловік: "Через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік. Мої співчуття рідним і близьким вбитого".