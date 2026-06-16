Інтерфакс-Україна
Події
08:46 16.06.2026

Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Четверо дітей та 19 дорослих постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами, ракетами та БпЛА різних типів по Харкову і 11 населених пунктах області, 23 особи, у тому числі, діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Добрянка Наталинської громади постраждали чоловіки 43, 48, 73, 27, 65 років, 79-річна жінка та дівчатка 7 і 10 років; у м. Балаклія постраждали жінки 31, 75, 73, 67, 45 років, 32-річний чоловік, 4-річна дівчинка і 13-річний хлопчик; у сел. Шевченкове постраждали жінки 37, 44, 46, 47, 51, 46 років; у сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #атака

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