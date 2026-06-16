ППО ліквідувала 114 з 132 ворожих БпЛА: ворог атаакував двома балістичними ракетами, зафіксовано влучання 16 дронів на 9 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони ліквідували 114 із 132 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 16 дронів на дев'яти локаціях, окрім того ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 16 червня (з 18:00 15 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. рф, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.