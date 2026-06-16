РФ застосовує засоби РЕБ проти супутникового зв'язку Starlink – радник Міноборони

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Українські військові фіксують застосування російськими силами засобів радіоелектронної боротьби проти супутникового зв'язку Starlink, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов у соціальній мережі Facebook.

За його словами, Росія з перших днів повномасштабної війни проводить експерименти з пригнічення Starlink засобами РЕБ. Перший зафіксований випадок такого впливу стався у 2023 році на Харківському напрямку, після чого російський комплекс було виявлено українськими військовими та знищено. До 2026 року масових повторних застосувань не фіксувалося.

"Після початку атак на логістику РФ українськими мідл страйками, ми знову почали фіксувати роботу РЕБ проти системи зв'язку Старлінк. Звичайно, ми виявляємо і будемо виявляти подібні комплекси противника та знищувати їх", – зазначив Бескрестнов.

За інформацією радника Міноборони, російська система РЕБ має назву "Волна Купол Гарант" і, за його даними, виробляється підприємством ТОВ "Російський купол" із Сімферополя.

Він описує принцип роботи системи як створення потужних перешкод із землі у напрямку супутників Starlink, що призводить до пригнічення сигналу. Також стверджується, що система працює у діапазоні 14-14,5 ГГц і використовує багатоканальні антени для постановки перешкод.

За його словами, один комплекс РЕБ здатний впливати на супутник, що пролітає над районом, забезпечуючи покриття до 20 кв. км. Комплекс змонтований на шести причепах, може працювати як від генераторів, так і від зовнішнього електроживлення та встановлюватися як мобільно, так і стаціонарно.