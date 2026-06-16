Інтерфакс-Україна
Події
08:32 16.06.2026

ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми

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ДСНС: Кількість постраждалих через ворожий удар по Балаклії зросла до восьми
Фото: https://www.facebook.com/

На Харківщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників на місто Балаклія кількість постраждалих зросла до восьми осіб, серед них двоє дітей, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, у результаті влучань дронів у місті виникли чотири масштабні пожежі. Горіли чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, а також квартира і підвал у багатоповерховому будинку. Крім того, під удар потрапила територія комунального підприємства.

"8 людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Балаклію. Серед поранених – 2 дітей", – інформують у відомстві.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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