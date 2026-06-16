Інтерфакс-Україна
Події
08:26 16.06.2026

У Кіровоградській області під час нічної атаки дронів пошкоджено тваринницький комплекс, загинуло понад 20 голів рогатої худоби

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У Кіровоградській області під час нічної атаки дронів пошкоджено тваринницький комплекс, загинуло понад 20 голів рогатої худоби

Під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі Кіровоградської області пошкоджено будівлю тваринницького комплексу, загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби", – інформує Райкович в Телеграм.

За його словами, решта інформації щодо наслідків удару наразі уточнюється.

 

Теги: #кіровоградська #тварини #загиблі

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