У Кіровоградській області під час нічної атаки дронів пошкоджено тваринницький комплекс, загинуло понад 20 голів рогатої худоби

Під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі Кіровоградської області пошкоджено будівлю тваринницького комплексу, загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби", – інформує Райкович в Телеграм.

За його словами, решта інформації щодо наслідків удару наразі уточнюється.