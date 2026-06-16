За добу в Запорізькій області поранені 11 людей, РФ завдала ударів по 47 населених пунктах – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Одинадцять людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району протягом минулої доби, водночас війська РФ завдали 798 ударів із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії по 47 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 115 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком вівторка в Телеграм.

За даними Федорова, російські війська здійснили 17 авіаційних ударів по Григорівці, Оріхову, Долинці, Новоселівці, Єгорівці, Шевченківському, Зеленому, Рибальському, Данилівці, Любицькому, Білогір'ю, Чарівному, Микільському та Копанях.

Крім того, 571 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Балабине, Куприянівку, Лисогірку, Розумівку, Біленьке, Нижню Хортицю, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку та Рибне.

Також зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Приморському, Степовому, Малій Токмачці, Чарівному та Білогір'ю.

Ще 203 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.