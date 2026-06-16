Інтерфакс-Україна
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08:06 16.06.2026

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 421 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 421 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, один танк, 36 артсистем, п'ять бронемашин, 2062 БПЛА, а також 421 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб, танків – 12 026 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од, артилерійських систем – 44 118 (+36) од, РСЗВ – 1 872 (+2) од, засоби ППО – 1 427 (+7) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од, крилаті ракети – 4 783 (+50) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од, спеціальна техніка – 4 300 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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