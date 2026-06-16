Інтерфакс-Україна
Події
07:51 16.06.2026

Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

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Вісім людей загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 на авіабазі Едвардс у США

В результаті катастрофи бомбардувальника B-52 невдовзі після зльоту з авіабази Едвардс у штаті Каліфорнія під час виконання планового випробувального польоту загинули вісім членів екіпажу, повідомляє CNN.

"Вісім членів екіпажу загинули внаслідок катастрофи бомбардувальника B-52 незабаром після зльоту з авіабази Едвардс… Це найсмертоносніша аварія за участю бомбардувальника B-52 з 1982 року", – зазначається в повідомленні ранком вівторка.

Інцидент стався під час місії, що стартувала о 11:20 за місцевим часом з віддаленої авіабази. За даними військових, політ був пов'язаний із програмою модернізації радарів.

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Катастрофу розглядають як операцію з пошуку та підйому. На місці аварії виникла пожежа, яка залишила після себе високу чорну димову хмару, а також обвуглені сліди на злітно-посадковій смузі.

Аварійні служби оперативно прибули на місце події. Повідомляється, що екіпаж складався з військових, цивільних урядових працівників та підрядників уряду. Компанія Boeing підтвердила, що на борту перебували двоє її співробітників.

Міністр Військово-повітряних сил США Трой Мейнк також висловив співчуття родинам загиблих

"Ми глибоко сумуємо через загибель восьми людей у сьогоднішній трагічній авіакатастрофі на авіабазі Едвардс. Ми сумуємо за цими втратами та вшановуємо службу наших льотчиків, цивільних співробітників і підрядників, які щодня працюють над виконанням нашої місії. Я висловлюю свої найщиріші співчуття їхнім родинам та близьким", – написав він у соцмережі X.

Як повідомлялося, аварія бомбардувальника B-52 "Стратофортресс" Військово-повітряних сил США сталася незабаром після його зльоту з авіабази Едвардс у пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії.

 

 

Теги: #бомбардувальник #загиблі #сша #аварія

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