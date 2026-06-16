Вночі у Херсоні внаслідок атак дронів поранено трьох людей, серед них двоє медпрацівників – МВА

У Корабельному районі Херсона внаслідок атак безпілотників поранення отримали троє людей, зокрема цивільний чоловік і двоє медичних працівників, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

"Близько 1.30 ворог з безпілотника вдарив по авто "екстренки", бригада якої приїхала на виклик у Корабельний район. Постраждали двоє медпрацівників – чоловіки 51 і 63 років. В обох – контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – інформують ранком вівторка у Телеграм.

За інформацією МВА, 51-річного парамедика ушпиталено. Старший чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Окрім того, близько 01:35 окупанти скинули вибухівку з безпілотника, внаслідок чого поранення дістав 45-річний херсонець, який перебував на вулиці.

"У потерпілого діагностували вибухову травму та множинні осколкові поранення шиї, лівого плеча і нижніх кінцівок", – зазначили у МВА.