Інтерфакс-Україна
Події
07:08 16.06.2026

Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них троє дітей – працюють рятувальні служби

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Внаслідок обстрілу Балаклії поранено шістьох людей, серед них троє дітей – працюють рятувальні служби
Фото: https://t.me/vkarabanov

Внаслідок ворожого обстрілу міста Балаклія Харківської області зафіксовано влучання у приватний сектор поблизу багатоквартирних житлових будинків та цивільного підприємства, в результаті чого поранення отримали шестеро людей, серед них троє дітей.

"На цей час відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей. Чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події", повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За попередньою інформацією, чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події.

Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється. За словами начальника МВА, на місцях події працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Своєю чергою очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив кількість постраждалих серед дітей, а також їх вік: "Внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик".

На місцях влучань працюють екстрені служби.

 

 

Теги: #балаклія #харківська_область #обстріли

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