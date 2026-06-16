16 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день морських черепах, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день африканської дитини, Міжнародний день домашніх працівників.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тихона Амафунтського, єпископа.

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Міжнародний день сімейних грошових переказів

Заснований з ініціативи Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку – спеціальної структури в межах ООН (2015).

Цю дату вперше відзначили у 2015 році на масштабному політичному форумі в Мілані. Пізніше, у 2018 році, Організація Об’єднаних Націй офіційно підтвердила подію, після чого вона набула міжнародного статусу.

Метою Дня сімейних грошових переказів є залучення суспільства до співпраці заради ефективного застосування фінансових ресурсів країн; привернення уваги до позитивної ролі трудящих-мігрантів, котрі сприяють розвитку й фінансовому добробуту не тільки власних родин, а й держав, звідки вони родом; поширення ідеї гарного ставлення до мігрантів, які працюють.

Міжнародний день морських черепах

Дату обрали на честь дня народження американського природоохоронця Арчі Карра, якого вважають засновником сучасних досліджень і захисту цих унікальних тварин. Мета свята — привернути увагу до проблеми збереження морських черепах, більшість видів яких перебувають під загрозою зникнення. Протягом понад 100 мільйонів років вони населяють океани, але сьогодні стикаються з численними небезпеками, спричиненими діяльністю людини.

Міжнародний день водоспаду

Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з найбільш захоплюючих і вражаючих елементів ландшафту нашої планети.

Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води. Вони забезпечують не тільки приголомшливе візуальне видовище, але й необхідні ресурси для життя, включаючи прісну воду для пиття, зрошення та відпочинку. У цей день люди відвідують водоспади у всьому світі або дізнаються більше про їхнє екологічне значення.

Ця подія нагадує також мандрівникам і любителям природи дослідити нові напрями та відчути велич деяких із найзнаменитіших водоспадів світу, таких як Ніагарський, Анхель або водоспад Вікторія.

День свіжих овочів

Щорічно 16 червня відзначається неофіційне свято – День свіжих овочів, щоб вшанувати поживну цінність свіжих овочів та їхню важливість для здоров’я людини.

Свіжі овочі є найкращим джерелом мікроелементів, життєво важливих для метаболізму, росту, розвитку та профілактики захворювань. Природний вміст клітковини в овочах допомагає запобігти запорам, геморою та раку товстої кишки. Не існує такого поняття, як поганий овоч. Деякі з них можуть потребувати додаткової роботи, щоб зняти зовнішню оболонку або почистити, а деякі стають смачнішими, коли їх готують.

Метою Дня свіжих овочів є залучення людства до здорового харчування, наголошення на важливості споживання саме свіжих овочів, привернення уваги до правильного зберігання продуктів задля збереження вітамінів та мікроелементів.

Кожен овоч має свій термін придатності: шпинат, наприклад, повністю втрачає вітамін С за сім діб, а морква здатна зберегти близько 30% вітаміну за такий самий термін. Заморожування продуктів допомагає утримати корисні речовини. Але щойно зірвані овочі є найбільш поживними. Ось чому День свіжих овочів варто відзначати влітку щодня.

Міжнародний день африканської дитини

Його започаткувала Організація африканської єдності 1991 року, щоб привернути увагу до проблем дітей в Африці та важливості забезпечення їхнього права на освіту, безпеку і гідне майбутнє. Дата обрана на згадку про трагічні події 16 червня 1976 року, коли тисячі школярів вийшли на мирну демонстрацію в місті Совето. Учні протестували проти низької якості освіти та обов’язкового навчання мовою африкаанс, яка асоціювалася з політикою апартеїду. Мирна акція була жорстоко придушена, і багато дітей загинули або зазнали поранень.

Міжнародний день домашніх працівників

Його започаткували після ухвалення Конвенції №189 Міжнародна організація праці 2011 року, яка вперше офіційно визнала права домашніх працівників на глобальному рівні. Мета свята — привернути увагу до умов праці та захисту прав цієї великої, але часто невидимої групи працівників.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Дениса (Діонісія) Федоровича Бонковського (1816-1881), українського поета, перекладача, композитора. Дату народження подано за УМЕ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 16.04.1816 р.;

160 років від дня народження Володимира Григоровича Ротмістрова (1866-1941), українського вченого-агронома, одного із засновників сільськогосподарської дослідної справи в Україні;

150 років від дня народження Ольги Трохимівни (Трофимівни) Андрієвської (1876-1937), української мовознавиці, діячки українського національно-демократичного руху;

120 років від дня народження Зіновія Михайловича Книша (1906-1999), українського письменника, публіциста, журналіста, історика, перекладача, громадсько-політичного діяча, борця за незалежність України в ХХ ст.

Ще цього дня:

1903 - Створено компанію Ford Motor;

1919 - Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі;

1934 - У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ);

1998 - Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон;

2014 - Війна на сході України: Від проросійських бойовиків було звільнено селище Металіст.

Церковне свято

День пам’яті святого Тихона Амафунтського, єпископа

Він жив наприкінці IV — на початку V століття. Він прославився глибокою вірою, милосердям і ревною боротьбою з язичництвом. За церковним переданням, ще від юних років Тихон допомагав нужденним, а після обрання єпископом дбав про духовне життя своєї пастви, навертаючи людей до християнства. Йому також приписують дар чудотворення та зцілення.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

З прикмет цього дня:

День сприятливий для господарських справ, зокрема прибирання, прання та приготування звичайної домашньої їжі. Корисно також пройтися босоніж по росі чи провести легкі водні процедури.

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