ЦГР підписав перші 15 договорів на гуманітарне розмінування агроземель на 186,7 млн грн

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) у межах державної програми "Гуманітарне розмінування" підписав перші 15 договорів із сертифікованими операторами протимінної діяльності на загальну суму понад 186,7 млн грн.

Як повідомляється, реалізація цих договорів дозволить очистити від вибухонебезпечних предметів 1,8 тис. га сільськогосподарських земель.

"Оператори ПМД, у рамках договорів, будуть розміновувати поля 12 сільськогосподарських виробників, та одного виробника сільськогосподарської продукції, а також 2 договори господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі", наголосили на сайті відомства у понеділок.

У 2026 році на державну програму "Гуманітарне розмінування" передбачено 2 млрд грн.

У відомстві зазначили, що це лише перші результати цьогорічних торгів. За неповні 2,5 місяці аграрії подали 221 заявку на розмінування понад 27,4 тис. га сільськогосподарських земель.

"Завдяки ринковим механізмам, відкритим тендерам на платформі Prozorro та оновленню умов фінансування, темпи очищення українських сільськогосподарських угідь суттєво пришвидшилися", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://uachd.gov.ua/centr-gumanitarnogo-rozminuvannya-pidpisav-15-dogovoriv-na-rozminuvannya-u-2026-roci/