Інтерфакс-Україна
Події
04:58 16.06.2026

Кошта: відкриття переговорів про вступ України до ЄС – історичний крок

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що відкриття офіційних переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу є історичним кроком на шляху до її майбутнього членства в ЄС.

"Сьогодні ми робимо історичний крок до майбутнього України в ЄС, відкриваючи офіційні переговори щодо її вступу", – зазначив він під час саміту G7.

Також Кошта наголосив на важливості єдності та рішучості країн "Групи семи" для досягнення миру.

"Об'єднаний і рішучий @G7 має важливе значення для того, щоб допомогти покласти край цій війні та досягти справедливого та міцного миру", – додав президент Європейської ради.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2066574063581921435?s=46

Теги: #переговори #думка #єс #членство

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