Лукашенко перепросив Зеленського за різкі висловлювання та заявив, що не планує військових дій проти України

Олександр Лукашенко попросив вибачення у президента України Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід.

"Якщо Володимир Зеленський образився, я перепрошую його за ці слова. Можливо, не варто було цього робити, враховуючи, що він воює. Можливо, не варто було так різко про це говорити", – цитує слова Лукашенка видання Clash Report.

Окремо він наголосив, що Білорусь не має наміру здійснювати військові дії проти України.

"Я наголошую ще раз, що жодних військових дій з боку Білорусі, а особливо з мого боку, очікувати не слід", – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що вважає неприйнятним поширення війни між Україною та Росією на територію Білорусі та не зацікавлений у вступі до війни: Ми багато разів говорили, що абсолютно неприйнятно, щоб війна між Україною та Росією перекинулася на територію Білорусі".

За його словами, Білорусь є "дуже вразливою у військовому плані", тому не має бажання вступати у війну.

"Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, Білорусь буде розкрита перед українськими військовими, як відкрита долоня", – сказав Лукашенко.

Джерела: https://t.me/ClashReport/85388

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