Інтерфакс-Україна
Події
02:52 16.06.2026

Бомбардувальник B-52 ВПС США розбився після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії – США

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Аварія бомбардувальника B-52 "Стратофортресс" Військово-повітряних сил США сталася незабаром після його зльоту з авіабази Едвардс у пустелі Мохаве на півдні Каліфорнії, повідомляє Reuters із посиланням на дані бази.

"Відеозапис з повітря місця аварії, що сталася приблизно за 100 миль (161 км) на північ від Лос-Анджелеса, показав обвуглену ділянку пустелі, що тліла, розміром приблизно з футбольне поле, а по периметру місця події проїжджала машина швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Наразі немає інформації про кількість членів екіпажу на борту літака та про те, чи є ті, що вижили.

"Літак B-52 Stratofortress ВПС США зазнав аварії незабаром після зльоту з аеродрому Едвардс о 11:20. На місце події негайно прибули аварійні служби, ситуація залишається під контролем. Додаткова інформація буде надана, як тільки вона стане доступною", – зазначається на сторінці Військово-повітряних сил США у соціальній мережі Х.

Джерела: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-air-force-b-52-bomber-crashes-after-takeoff-edwards-air-force-base-says-2026-06-15/

https://x.com/edwardsafb/status/2066597970943058117?s=46

Теги: #аварія #сша #бомбардувальник

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