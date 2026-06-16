Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 192 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 70 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39999