Інтерфакс-Україна
Події
02:34 16.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 192 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 70 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39999

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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