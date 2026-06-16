Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії посилення ППО, санкції та енергетичну підтримку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом у Женеві | Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом у Женеві обговорив безпекову ситуацію в Україні, потреби в посиленні протиповітряної оборони, а також питання санкційного тиску на Росію і співпрацю в енергетичній сфері.

"подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру", – зазначив Зеленський.

Глава держави поінформував президента Швейцарії про постійні російські атаки та потреби України для посилення систем протиповітряної оборони, а також розповів про ситуацію на фронті.

"Поінформував пана Президента про постійні російські атаки й наші потреби для посилення ППО. Розповів про ситуацію на фронті та українські далекобійні санкції. Наші мідстрайки та дипстрайки цілком справедливо змушують Росію відчувати наслідки розв'язаної нею війни", – наголосив президент.

Також сторони обговорили санкційні кроки, які, за словами Зеленського, можуть вплинути на Росію та наблизити її до переговорів: "І ми обговорили, які санкційні кроки партнерів теж можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів".

Крім того, йшлося про співпрацю в енергетичній сфері. Президент України відзначив допомогу Швейцарії під час опалювального сезону та розраховує на подальшу підтримку.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1EtkHNTiwQ/?mibextid=wwXIfr