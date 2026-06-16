Сибіга: Україна вітає угоду між США та Іраном і розраховує на активізацію мирних зусиль США щодо завершення війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає угоду між Сполученими Штатами та Іраном і розглядає її як потенційний імпульс для активізації мирних зусиль США, зокрема щодо припинення російської агресії проти України.

"Україна вітає угоду між США та Іраном, а також лідерство Президента Трампа у її досягненні", – зазначив Сибіга.

Він висловив сподівання, що домовленості стануть основою для тривалого миру в регіоні, захисту людських життів та стабілізації світової економіки.

Міністр наголосив на важливості відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку для стабільності енергетичних ринків і забезпечення свободи навігації як одного з ключових принципів міжнародного порядку.

"Увесь світ потребує відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку – заради стабільності енергетичних ринків, а не нових можливостей для агресорів; заради забезпечення свободи навігації як одного з фундаментальних принципів міжнародного порядку", – йдеться і його дописі, поширеному у соціальній мережі Х.

Сибіга також зазначив, що Україна розглядає угоду як можливість для США активізувати зусилля щодо завершення війни Росії проти України, підкресливши критичну важливість американського лідерства.

"В Україні ми також розглядаємо це як імпульс і можливість для Сполучених Штатів активізувати мирні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії проти України. Американське лідерство є критично важливим для завершення цієї війни", – наголосив міністр.

Він додав, що питання мирних зусиль стане однією з ключових тем зустрічі президентів України та США в Евіані на полях саміту G7.

Сибіга підкреслив, що як на Близькому Сході, так і в Україні ключовим є не лише припинення війни, а й забезпечення тривалого миру та недопущення повторення агресії.

Як повідомлялося, раніше портал Axios інформував, що президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи.

Окрім того, Венс в інтерв'ю АВС заявив, що документ між США та Іраном уже підписано в електронному форматі, проте офіційна церемонія підписання відбудеться у п'ятницю. При цьому Венс не уточнив, чит саме підписи стоять під електронним документом.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2066622696427864180?s=46