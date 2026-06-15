Свириденко: ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства в ЄС швидше

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Україна працює над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства в Європейському Союзі швидше, з усіма відповідними правами, можливостями та обов'язками держави-члена ЄС, під час відкриття переговорів за "Кластером 1" у Люксембурзі.

"Сьогодні вже немає сумнівів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Ми працюємо над тим, щоб пройти шлях до повноправного членства швидше – з усіма правами, можливостями та обов'язками держави-члена ЄС", – зазначила Свириденко в дописі, поширеному у Телеграм.

За словами прем'єр-міністра, відкриття кластеру означає перехід від політичних дискусій до практичної роботи над умовами майбутнього вступу України до ЄС та впровадження необхідних реформ.

Свириденко наголосила, що результати у цих сферах посилюють державні інституції та створюють зрозумілі правила для бізнесу й інвесторів.

Також вона заявила, що Україна найшвидше серед країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС та вже виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2753