Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Женеви

Літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise здійснив посадку в міжнародному аеропорту Женеви, який розташований поблизу місця проведення саміту G7.

Відповідно оприлюдненій інформації авіаресурсу Airnavradar, повітряне судно виконало рейс за маршрутом Кишинів – Женева та приземлилося в Женевському міжнародному аеропорту.

Перед тим, у понеділок вдень, борт здійснив переліт з місця постійної дислокації в польському місті Краків в Молдову.

Як повідомлялося, саміт "великої сімки" (G7) проходить зараз, з 15 по 17 червня 2026 року, у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

Джерело: https://www.airnavradar.com/@37.75100,-97.82200,z6