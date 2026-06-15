Інтерфакс-Україна
Події
23:45 15.06.2026

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Женеви

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Літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise здійснив посадку в міжнародному аеропорту Женеви, який розташований поблизу місця проведення саміту G7.

Відповідно оприлюдненій інформації авіаресурсу Airnavradar, повітряне судно виконало рейс за маршрутом Кишинів – Женева та приземлилося в Женевському міжнародному аеропорту.

Перед тим, у понеділок вдень, борт здійснив переліт з місця постійної дислокації в польському місті Краків в Молдову.

Як повідомлялося, саміт "великої сімки" (G7) проходить зараз, з 15 по 17 червня 2026 року, у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

Джерело: https://www.airnavradar.com/@37.75100,-97.82200,z6

Теги: #візит #президент #переліт #g7

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