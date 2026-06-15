Тимчасова повірена у справах США: я на власні очі побачила руйнування історичної пам'ятки

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що стала свідком руйнування унікальної історичної пам'ятки в Києво-Печерській лаврі, а також засудила атаки РФ на цивільну інфраструктуру, рятувальників і християнські святині.

"Цієї ночі Росія атакувала християнську святиню – собор XI ст в Києві, а також забрала життя п'ятьох рятувальників у Харкові. Я на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам'ятки в Києво-Печерській лаврі", – зазначила Джулі Девіс.

Окремо вона наголосила на наслідках ударів по цивільній інфраструктурі та гуманітарних втрат.

"Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей. Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися", – йдеться в її заяві, оприлюдненій на сторінці посольства США в Україні в соцмережі X.

Джерело: https://x.com/usembassykyiv/status/2066607666831794457?s=46