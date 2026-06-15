Свириденко провела зустріч із президенткою Європейського комітету регіонів: обговорили роль громад у євроінтеграції України

Прем'єр-міністер України Юлія Свириденко провела зустріч у Києві з президенткою Європейського комітету регіонів Катею Тютто, під час якої сторони обговорили участь регіонів і громад у процесі європейської інтеграції України та посилення співпраці з Європейським Союзом.

Сторони обговорили роль регіонів і громад у процесі європейської інтеграції України, а також посилення співпраці з Європейським Союзом. Окрему увагу приділили залученню муніципалітетів і громад до мереж співпраці ЄС та програм обміну досвідом.

Як наголошується на урядовому порталі, європейська інтеграція відбувається не лише на рівні столиць, а й безпосередньо в містах, містечках і громадах, які мають бути повноцінними учасниками цього процесу та розуміти як можливості, так і відповідальність, що супроводжують членство в ЄС.

"Ми високо цінуємо активну роботу Європейського альянсу міст і регіонів для відбудови України. Його відданість підтримці відновлення України, зміцненню партнерств між місцевими та регіональними органами влади, просуванню децентралізації та європейської інтеграції, а також забезпеченню врахування українських пріоритетів у європейській політиці має надзвичайно важливе значення", – зазначила Свириденко.

Під час зустрічі Свириденко вручила Тютто орден княгині Ольги за особистий внесок у підтримку України та зміцнення відносин між Україною та Європейським Союзом.

"Для мене велика честь вручити Президентці Тюто орден княгині Ольги, яким її нагородили, згідно з Указом Президента України, за особистий внесок у підтримку України в нашій боротьбі за свободу та зміцнення відносин між Україною та Європейським Союзом", – наголосила прем'єр-міністр.

Президентка Європейського комітету регіонів зі свого боку відзначила стійкість України в умовах повномасштабної агресії росії та її здатність продовжувати функціонувати і розвиватися.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-obhovoryla-z-prezydentkoiu-ievropeiskoho-komitetu-rehioniv-rol-hromad-na-shliakhu-ukrainy-do-ies