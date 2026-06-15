10 кролів загинули, ще 15 поранені, у слона гостра реакція на стрес через удар по Харківському зоопарку

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Близько 18:05 ЗС РФ завдали удару безпілотником, за попередніми даними, типу "Герань-2" по території зоопарку у Харкові, пошкоджено вольєри, є загиблі та поранені тварини.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління вікон та фасад вольєра "Віварій", у якому на момент удару перебували 150 кролів, 250 морських свинок, 700 пацюків та 250 мишей... Внаслідок атаки російського БпЛА на зоопарк загинули 10 кролів... ще 15 – отримали поранення. Також пошкоджено скління та фасад вольєра для утримання слона, розташованого поруч з місцем удару. Тварина зазнала гострої стресової реакції", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, люди не постраждали

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).