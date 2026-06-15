Зеленський заявив, що вчора обговорював із Трампом можливість організації зустрічі з Путіним у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість організації зустрічі з Володимиром Путіним на території Сполучених Штатів у форматі, за якого російській стороні, зокрема самому Путіну, було б складніше відмовитися від переговорів.

"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу", – зазначив президент у зверненні до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу.

Президент України також заявив, що Україна обговорювала з партнерами, зокрема зі США та Францією, можливість організації переговорів із Росією на полях саміту G7 за участю всіх демократичних держав.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна пропонувала російській стороні зустріч у будь-якому форматі, де можуть бути ухвалені реальні рішення для завершення війни, однак Володимир Путін не погоджується на такі пропозиції.

Він додав, що у разі відмови Росії від запропонованих форматів переговорів необхідним може стати посилення додаткового міжнародного тиску.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що пропонував зустрітися з Володимиром Путіним на саміті "великої сімки" (G7), який проходить у Франції 15-17 червня, та обговорити з ним питання припинення війни.

"Чесно кажучи, перед початком саміту G7 ми дали зрозуміти, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп (президент США Дональд Трамп – ІФ-У) і Макрон (президент Франції Емманюель Макрон – ІФ-У). Отже, європейці плюс Америка – це дуже гарна нагода зустрітися разом, і саме тому ми могли б запросити Росію. І Європа, і Сполучені Штати погодилися", – сказав Зеленський журналістам в понеділок вранці на території Києво-Печерської лаври, яка зазнала російської атаки минулої ночі, перед виїздом на саміт G7.