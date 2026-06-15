Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

ЗС РФ завдали ракетного удару по с. Добренька Берестинського району Харківської області, станом на 21:23 відомо про 7 постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину 7 людей звернулися до медиків за допомогою. Серед постраждалих двоє дівчат 7 та 10 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару спалахнув покинутий будинок, ще 10 приватних будинків пошкоджено.