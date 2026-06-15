Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя

Фото: https://president.gov.ua/

Відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу означає початок системної роботи над фундаментом європейського життя держави, який охоплює питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав, повідомляє керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Ми починаємо роботу над фундаментом нашого європейського життя. Це питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав. Каркас, який зробить нас частиною єдиного сильного та захищеного європейського простору", – зазначив Буданов у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, рішення про відкриття першого кластера переговорів є визнанням стійкості України та незворотності її європейського вибору, а також стосується питань безпеки та створення європейського безпекового простору.

Буданов наголосив, що Європейський Союз є сильною економікою, а тісні економічні зв'язки між його учасниками зміцнюють взаємний інтерес та єдність Європи.

"Ми довели свою здатність боротися за незалежність. Тепер ми доводимо свою здатність інтегруватися в простір, де цінують свободу та людське життя", – зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, попереду на Україну чекають непрості переговори, під час яких необхідно буде змінюватися на краще та водночас захищати національні інтереси.

"Ми повинні пройти цей шлях, щоб стати ще сильнішими та бути повноправними суб'єктами європейської спільноти", – наголосив він.