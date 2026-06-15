Інтерфакс-Україна
Події
21:27 15.06.2026

Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя

1 хв читати
Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя
Фото: https://president.gov.ua/

Відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу означає початок системної роботи над фундаментом європейського життя держави, який охоплює питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав, повідомляє керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Ми починаємо роботу над фундаментом нашого європейського життя. Це питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав. Каркас, який зробить нас частиною єдиного сильного та захищеного європейського простору", – зазначив Буданов у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, рішення про відкриття першого кластера переговорів є визнанням стійкості України та незворотності її європейського вибору, а також стосується питань безпеки та створення європейського безпекового простору.

Буданов наголосив, що Європейський Союз є сильною економікою, а тісні економічні зв'язки між його учасниками зміцнюють взаємний інтерес та єдність Європи.

"Ми довели свою здатність боротися за незалежність. Тепер ми доводимо свою здатність інтегруватися в простір, де цінують свободу та людське життя", – зазначив він.

За словами керівника Офісу президента, попереду на Україну чекають непрості переговори, під час яких необхідно буде змінюватися на краще та водночас захищати національні інтереси.

"Ми повинні пройти цей шлях, щоб стати ще сильнішими та бути повноправними суб'єктами європейської спільноти", – наголосив він.

 

Теги: #кластер #переговори #думка #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 15.06.2026
Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

20:18 15.06.2026
Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

19:28 15.06.2026
Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

18:51 15.06.2026
Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України

Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України

17:33 15.06.2026
В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас

В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас

14:48 15.06.2026
ЄС розширив санкції щодо РФ, включивши до них Президентський фонд культурних ініціатив

ЄС розширив санкції щодо РФ, включивши до них Президентський фонд культурних ініціатив

16:54 14.06.2026
Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

16:34 14.06.2026
У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

11:33 14.06.2026
Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

02:07 14.06.2026
Франція та Італія виступили проти ініціативи ЄС готувати торговельні угоди англійською мовою – ЗМІ

Франція та Італія виступили проти ініціативи ЄС готувати торговельні угоди англійською мовою – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Оголошено конкурс з відбору голови правління "Енергоатома" – Наглядова рада

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

ОСТАННЄ

Голова Верховної Ради й спікер Палати лордів обговорили підтримку українців у Великій Британії

Федоров, Сирський та Гнатов провели нараду з командирами щодо впровадження першого етапу армійської реформи

Оголошено конкурс з відбору голови правління "Енергоатома" – Наглядова рада

Спікер Ради: Для України важлива консолідована підтримка британського парламенту

Fire Point, TAF Industries, Fourth Law та ще з півсотні компаній з України представлені на Eurosatory-2026 у Парижі

Раді пропонують доповнити склад злочину геноциду культурною складовою – законопроєкт

Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку і чітку моральну позицію після удару РФ по Києво-Печерській лаврі

Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7 -- авіарусерс

Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

Трамп: Деякі кораблі вже проходять через Ормуз, повністю протока відкриється у п'ятницю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА