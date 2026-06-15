Інтерфакс-Україна
Події
21:15 15.06.2026

Голова Верховної Ради й спікер Палати лордів обговорили підтримку українців у Великій Британії

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Голова Верховної Ради й спікер Палати лордів обговорили підтримку українців у Великій Британії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікер Палати лордів парламенту Великої Британії Майкл Форсайт обговорили підтримку українців, які знайшли прихисток у Сполученому Королівстві.

"Провів зустріч із лордом-спікером Палати лордів парламенту Великої Британії Майклом Форсайтом… Обговорили подальшу допомогу, підтримку українців, які знайшли прихисток у Великій Британії, а також необхідність зберігати єдність і посилювати тиск на Росію на всіх міжнародних майданчиках", – написав Стефанчук у Facebook у понеділок.

За словами Стефанчука, Форсайт наголосив, що Велика Британія захоплюється мужністю українського народу й вітає плідну співпрацю на міжпарламентському рівні.

"Окремо говорили про санкції, протидію російському "тіньовому флоту", повернення незаконно депортованих українських дітей, відновлення України та підготовку V парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, який цього року прийматиме Сполучене Королівство", – зазначив спікер українського парламенту.

Голова Верховної Ради також поінформував, що запросив Форсайта відвідати Київ.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з візитом у Великій Британії.

 

Теги: #парламент #британія

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