Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

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Новий пакет санкцій Європейського Союзу від 15 червня демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини, оскільки обмеження спрямовані не лише проти безпосередніх виробників озброєнь, а й проти компаній, які забезпечують функціонування військово-промислового комплексу, виробництво дронів, ракетних систем, військової електроніки та компонентної бази, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Ми вітаємо нові санкційні обмеження та розглядаємо їх як черговий крок до системного обмеження ресурсів, які Росія використовує для продовження агресії… Це проміжний пакет санкцій. Розраховуємо, що вже найближчими тижнями буде ухвалений значно більш комплексний 21-й пакет", – наголосив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до санкційного списку потрапили виробники FPV-дронів і безпілотних систем, зокрема ASFPV, Rustakt, IONOS та Іжевський авіаційний завод, який виробляє розвідувальні БПЛА SKAT 350M для російської армії. "Компанія ASFPV щомісяця випускає до 10 тис. FPV-дронів серії "Ветерок", які використовуються російськими військами на фронті, а компанія IONOS виробляє FPV-дрони "Алеша" для розвідувальних, ударних та камікадзе-місій", – пояснив Власюк.

Також під санкції потрапили підприємства, пов'язані з виробництвом компонентів для ракетної, космічної та авіаційної техніки, зокрема АТ "Елеконд" та завод "Металіст". За його словами, АТ "Елеконд" виробляє конденсатори для крилатої ракети-дрона S8000 "Бандероль", завод "Металіст" бере участь у виробництві навігаційної системи ракети "Іскандер-М".

Власюк наголосив, що до санкційного списку включено також іноземні компанії, які забезпечували російських виробників дронів і оборонні підприємства компонентами, обладнанням та технологіями. Серед них китайські Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, білоруська Izovac, а також пов'язана з нею Engineering Group.

"Це свідчить про готовність ЄС посилювати тиск не лише на російські підприємства, а й на зовнішні мережі постачання, без яких російський ВПК не зміг би підтримувати нинішні темпи виробництва", – зазначив він.

Окрему увагу, за словами Власюка, приділено боротьбі з тіньовим флотом РФ. До санкційних списків внесено десятки компаній із Росії, ОАЕ, Туреччини, Азербайджану, Гонконгу та Ліберії, які забезпечували експорт російської нафти в обхід санкцій. Серед цих компаній Dilmas, Gazpromneft Shipping, Kord Company, Moonstone Maritime Corporation, Alacritas Shipping FZE та низка інших операторів і менеджерів суден. "Вони були залучені до перевезення російської нафти із застосуванням високоризикових практик – відключення систем ідентифікації суден, перевантаження "борт-у-борт" та використання неналежного страхового покриття", – пояснив радник президента.

Крім того, під санкції потрапили представники російського ВПК, зокрема топменеджери "Ростеху" Олег Євтушенко та Бекхан Оздоєв, а також організатори сірих схем постачання верстатів із ЧПУ та компонентів для БПЛА Олег Фішелев та Павло Нікітін.

"Для нас це підтвердження того, що європейські партнери чітко бачать конкретних виконавців, які стоять за виробництвом зброї, яка щодня атакує українські міста, і послідовно обмежують їхні можливості", – прокоментував Власюк.

Він також назвав важливим рішення про запровадження санкцій проти засновника компанії Coral Energy (раніше 2Rivers Group) Тахіра Гараєва та морського страхового брокера Костянтина Рогача, які пов'язані з діяльністю російського тіньового флоту. "Внесення цих осіб до санкційних списків суттєво підвищує токсичність та фінансові ризики для будь-яких міжнародних контрагентів, що намагаються допомагати Кремлю заробляти на Тіньовому флоті", – наголосив Власюк.