Інтерфакс-Україна
Події
21:07 15.06.2026

Федоров, Сирський та Гнатов провели нараду з командирами щодо впровадження першого етапу армійської реформи

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Федоров, Сирський та Гнатов провели нараду з командирами щодо впровадження першого етапу армійської реформи
Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов провели онлайн-нараду із понад 300 військовими, представниками 168 бригад і корпусів, щодо впровадження армійської реформи, повідомив Федоров.

"Перший етап трансформації Сил оборони вже запущено. Зараз наше головне завдання – забезпечити якісне впровадження всіх змін у підрозділах. Саме тому провели окрему розмову з командирами та військовими, почули перші питання, зібрали зворотний зв'язок та обговорили практичні аспекти реалізації змін безпосередньо в частинах", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що під час розробки реформи міністерство активно працювало з військовими, Генеральним штабом та командирами різних рівнів. Наразі пріоритетом є супровід впровадження реформ та швидке реагування на виклики, які можуть виникати на місцях.

"Обговорили нові контракти, переведення між підрозділами, механізми повернення із СЗЧ, терміни служби, відстрочки після служби, грошове забезпечення, рекрутинг іноземців та інші зміни, які запускають у межах першого етапу трансформації", – підкреслив міністр.

Він наголосив, що перший етап реформи має чітку мету – посилити підрозділи першої лінії, створити кращі умови для залучення піхотинців і штурмовиків та зробити систему винагороди для цих категорій більш справедливою і прив'язаною до реального ризику та виконаних завдань.

Наступний важливий етап – зміни в системі рекрутингу та мобілізації.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, в ході наради для командири підрозділів активно включалися в обговорення проєктів змін, надавали конструктивні пропозиції щодо предмету обговорення та піднімали інші актуальні питання.

"Передусім щодо бойової готовності військових частин, проблем у питаннях всебічного забезпечення підрозділів, зокрема, дефіцитними артилерійськими засобами далекобійного ураження, наземними роботизованими платформами, автомобільною технікою, квадроциклами, тощо. Також серед акцентів – питання збереження професійних кадрів та зменшення бюрократії щодо переведень військовослужбовців між частинами. На важливі питання надавалися роз'яснення, як міністром оборони так і іншими посадовими особами Міністерства. Зокрема було доведено бачення щодо підходів вирішення питань контрактування ОВТ та боєприпасів, контрольних термінів та обсягів поставок найбільш важливих номенклатур", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також до командирів доведено інформацію про затверджений головнокомандувачем ЗСУ механізм гарантованого обсягу ресурсів (ГОР) за окремими номенклатурами постачання для військових частин.

"З метою подальшої роботи керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил України над зазначеними питаннями також анонсовано про проведення наступного засідання з метою подальшого обговорення проблемних питань та контролю їх вирішення відповідними виконавцями", – додали в Генштабі.

 

Теги: #армія #реформа

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